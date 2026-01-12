İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni kararlar çıktı.

Hafta sonu ünlü isimlere yönelik düzenlenen 5'inci dalga operasyonda gözaltına alınan altı kişinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Savcılık ifadelerinin Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ve Ceren Alper tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nilüfer Batur Tokgöz, Burak Fahri Yön ve Selen Görgüzel için ise adli kontrol istendi.

Mahkeme Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper tutuklandı; Nilüfer Batur Tokgöz, Burak Fahri Yön ve Selen Görgüzel ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

5'İNCİ DALGA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında geçen gün altı iş yerine operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından yedi kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Nilüfer Batur Tokgöz, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de olduğu öğrenilmişti.

Test veren ve ifade işlemleri sona eren oyuncu Can Yaman serbest bırakılmıştı.