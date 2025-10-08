İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Ünlü isimler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı, ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılacakları belirtildi.

'NE OLDU DA BU İSİMLER SEÇİLDİ?'

Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz ise uyuşturucu operasyonuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Horoz, Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında açıklamalar yaparken bir muhabir; 'Peki ne oldu da bu isimler yeniden seçildiler ve getirildiler?' diye sordu.

Sevinç Horoz bu soruya şöyle yanıt verdi; "İhbar olduğu yönünde bir bilgi var. Ama ihbarın içeriği neye ilişkin olduğu konusunda bir bilgi verilmedi"

Horoz açıklamalarına şöyle devam etti:

-Şu an neden alındığımızı bilmiyoruz. Somut olarak verilmiş bir iddia söz konusu değil. Bir ihbardan söz ediliyor. İhbar içeriği vesaire de söz konusu değil. İfade haricinde özelinde talep edilen herhangi bir şey yok.

-Uyuşturucu madde kullanmadıklarına yönelik de zaten beyanlarımız, delillerimiz sabit. Buna ilişkin raporlar zaten ortada. Bir kere daha kan ve kıl testi örneği vermeye hazır olduğumuzu da beyan ettik. Yaşananların neye ilişkin olduğunu anlamak mümkün değil.

-Bu bir gözaltı değil, mevcutlu ifade alma işlemi. Müvekkillerimin ifade verme işlemi tamamlandı. Test vermeye gidecekler.

-Şu an da diğer şüphelilerin ifade işlemi sürüyor. İfade alındıktan sonra da gözaltına dönüşme ihtimalini benim müvekkilleri açısından düşünmüyorum. Daha önce verdiğimiz, kan ve saç teli tahlillerinde temiz geldiği için uyuşturucu madde kullanmadıkları sabit. İhbar olduğu yönünde bir bilgi var ama ihbarın içeri veya neye ilişkin olduğu yönünde bir bilgi verilmedi. 3-4 soruluk kısa bir ifade verildi.