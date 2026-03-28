İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında işlem başlatılan oyuncu Hande Erçel, Türkiye’ye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyon sonrası Erçel adliyeye sevk edildi.
16 KİŞİ HAKKINDA KARAR
Soruşturma kapsamında toplam 16 kişi için gözaltı kararı verildi. Bu isimler arasında yer alan Erçel’in yurt dışında bulunduğu süreçte hakkında ayrıca yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
SERBEST BIRAKILDI
Türkiye’ye dönüşünün ardından emniyet ekiplerince gözaltına alınan Erçel, İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.
Savcılıkta ifadesi alınan oyuncu Hande Erçel, uyuşturucu kullandığı iddialarını yalanladı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.