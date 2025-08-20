Beklenen Büyük İstanbul Depremi'nin en geç 2065 yılına kadar olabileceğini kaydeden Yaltırak; Marmara Denizi'nin derinliklerinde oluşturulan üç boyutlu fay haritasının, bölgedeki depremlerin tekrarlanma aralıklarını ve biriken gerilimleri hesaplamaya imkan tanıdığını ifade etti.

"BİRDEN FAZLA FAY KIRILIRSA..."

Karar'dan Berfu Kargı'nın haberine göre; özellikle Doğu Marmara fayında büyük bir risk olduğunu belirten Yaltırak, birden fazla fay parçasının aynı anda kırılmasının 7.8 büyüklüğünde bir depreme yol açabileceğini söyledi.

'MİLLİ SERVET' VURGUSU

Kentsel dönüşüm sürecine de değinen Yaltırak, mevcut uygulamaların "rantsal dönüşüme" dönüştüğünü ve özellikle eski binaların bulunduğu semtlerde toptan yıkım kararlarının yanlış olduğunu savundu.

Her binanın kendi risk analizinin yapılması gerektiğini belirten Yaltırak, bu yaklaşımın milli servette tasarruf sağlayacağını ve kentin tarihi dokusunu koruyacağını vurguladı.

TSUNAMİ RİSKİ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Marmara Denizi'nde bulunan denizaltı heyelanlarının bir depremin ardından tsunamiye yol açabileceğini belirten Yaltırak, 1509 yılında Samatya'daki surları aşan 6 metrelik dalgaların bu tür bir heyelan sonucu oluştuğunu hatırlattı.

MATAM'ın bu heyelanları inceleyerek tsunami risklerini modelleyeceğini ve elde edilen verileri kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı.

Prof. Dr. Yaltırak, kamu yararına çalışmanın önemine değinerek, "Hem maaş alıyorum devletten ama ülke için hiçbir şey yapmıyorum, kendim için yapıyorum. Bu benim devlet anlayışıma, ideolojik bakışıma aykırı bir şey" dedi.

Prof. Yaltırak MATAM'ın tüm verileri kamuya açık bir şekilde sunacağını ve herkesin bu bilgilere ulaşabileceğini vurguladı.