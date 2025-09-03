Karanlık Gölgeler, Adelet gibi yapıtlarda adından söz ettiren ve geçen yıl eşcinsel olduğunu açıklayan ünlü oyuncu Chloe Grace Moretz, bir süredir birlikte olduğu manken Kate Harrison ile evlendi. Çift, sade bir törenle evliliklerini resmileştirdi.

Birçok başarılı yapımda rol alan 27 yaşındaki Moretz, düğün öncesinde yaptığı açıklamada, törenin sıradan bir düğünden farklı olacağını vurgulamıştı. Moretz, “Düğünle ilgili sevdiğim kısım, Kate ve benim sevdiğimiz şeyleri orada davetlilerle paylaşmak. Balık tutma olacak, ata binme olacak, poker olacak” sözleriyle dikkat çekmişti.

34 yaşındaki Kate Harrison ile evlenen Moretz, düğünde ve sonrasında düzenlenen partide Louis Vuitton tasarımı kıyafetler giydi. Çiftin sade ve samimi töreni, yakın çevrelerinden yoğun ilgi gördü.