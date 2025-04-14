Geçtiğimiz haftasonu Trendyol Süper Liginde oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında, Sivassporlu futbolcuların sahaya "Doğal olan normal doğum" yazılı pankartla çıkması tepkilerin odağı oldu.
ERKEK FUTBOLCULARIN TAŞIDIĞI MESAJ TEPKİ ÇEKTİ
Pankartın kendisi kadar erkek futbolcular tarafından taşınması da tepki çeken bir başka nokta oldu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "O zaman siz öyle doğurursunuz" ve "Bu nasıl bir akıl?" gibi ifadelerle mesajın anlamı sorgulandı.
ÜNLÜ İSİMLER ÇOK SERT TEPKİ VERDİ
Tartışmanın fitilini ateşleyen bu pankart, sadece izleyiciler değil, ünlü isimler tarafından da sert bir şekilde eleştirildi. Demet Evgar, Aslıhan Gürbüz, Pınar Sabancı, Hazar Ergüçlü, Ceyda Kasabalı, Deniz Işın, Buçe Buse Kahraman gibi birçok ünlü, sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi.
İşte ünlü isimlerin paylaşımları...
Başak Gümülcinelioğlu
Hazar Ergüçlü
Ceyda Kasabalı Albayram
Füsun Demirel
Demet Evgar
Ceren Karakoç
Buçe Buse Kahraman
Pelin Baynazoğlu 'Pqueen'
Pınar Sabancı