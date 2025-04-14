Geçtiğimiz haftasonu Trendyol Süper Liginde oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında, Sivassporlu futbolcuların sahaya "Doğal olan normal doğum" yazılı pankartla çıkması tepkilerin odağı oldu.

ERKEK FUTBOLCULARIN TAŞIDIĞI MESAJ TEPKİ ÇEKTİ

Pankartın kendisi kadar erkek futbolcular tarafından taşınması da tepki çeken bir başka nokta oldu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "O zaman siz öyle doğurursunuz" ve "Bu nasıl bir akıl?" gibi ifadelerle mesajın anlamı sorgulandı.

ÜNLÜ İSİMLER ÇOK SERT TEPKİ VERDİ

Tartışmanın fitilini ateşleyen bu pankart, sadece izleyiciler değil, ünlü isimler tarafından da sert bir şekilde eleştirildi. Demet Evgar, Aslıhan Gürbüz, Pınar Sabancı, Hazar Ergüçlü, Ceyda Kasabalı, Deniz Işın, Buçe Buse Kahraman gibi birçok ünlü, sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

Başak Gümülcinelioğlu

Hazar Ergüçlü

Ceyda Kasabalı Albayram

Füsun Demirel

Demet Evgar

Ceren Karakoç

Buçe Buse Kahraman

Pelin Baynazoğlu 'Pqueen'

Pınar Sabancı