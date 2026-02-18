Süreç, 72 yaşındaki bir vatandaşın sosyal medyada gördüğü sahte reklamlar nedeniyle 882 bin lirasını kaptırdığını beyan etmesiyle başladı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde geçen Jandarma Siber Suçlarla Mücadele ekiplerini harekete geçirerek, müştekinin kamuoyunca tanınan kişilerin yapay zekayla kurgulanmış yatırım tavsiyelerine inanarak dolandırıldığını tespit etti. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, dolandırıcıların zararları sahte platformlara yönlendirilerek paralarının kendi hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı.

Jandarma ekiplerinin banka ve kripto para platformlarıyla yaptıkları titiz yazışmalar, suçların boyutlarını gözler önüne kadar serdi. Kimlikleri kaydedilen dört şüphelinin hesap hareketlerini inceleyen ekipler, sadece bir aylık dökümlerde yaklaşık 20 milyon liralık bir para bölümü belirlendi. Bu somut deliller üzerine İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda dört şüpheli kıskıvrak ele geçirildi. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanılan dijital materyallere de el konuldu.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Yetkililer, özellikle sosyal medyanın yapay zeka ile ürettiği ve yüksek kazanç sağlayan videolara karşı dayanıklı olmaları konusunda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.