Geçtiğimiz hafta fotoğrafçı Mesut Adlin'in 18 yaşından küçük biriyle konuşmalarının ifşalanmasıyla başlayan, Mehmet Yılmaz Ak'la devam eden ve aralarında oyuncu Tayanç Ayaydın ve yönetmen Selim Evci hakkındaki taciz iddialarının ardından bir bir taciz iddiası gündeme geldi.

Komedyen ve yazar Kaan Sezyum hakkında ortaya atılan taciz iddiası Sezyum tarafından kabul edildi.

TACİZ İDDİASINI INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Bir kadın, yaklaşık 3 yıl önce yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sezyum ise öncelikle bu paylaşımı Instagram hesabından paylaştı, ardından da bir özür mesajı yayınladı.

SORUMLULUĞUNU KABUL ETTİ

Sezyum, 'Öncelikle yaşattıklarımdan ötürü pişmanım ve çok üzgünüm' derken davranış bozuklukları için psikolojik destek almaya başladığını açıkladı.

Sezyum, "ortamı yanlış okuduğunu" belirten paylaşımında sorumluluğunu da kabul etti.

ÖZÜR PAYLAŞIMI YAPTI

'Geçmişe dönüp olanları değiştiremem, çok üzgünüm' diyen Sezyum, paylaşımını ise 'Gelecekte böyle korkunç bir deneyimi kimseye yaşatmayacağımın sözünü verebilirim. Beni seven ve sevmeyen herkesten terkar özür dilerim.' sözleriyle sonlandırdı.