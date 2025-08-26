Tuluğ Özlü isimli kadın üniversite yıllarında bir dergi projesi kapsamında Mesut Süre ile tanıştığını anlattı.

'ÇAY BAHÇESİNDE TANIŞTIK, EVİNE GİTTİK'

Süre’nin, bir staj programı için Beşiktaş’ta bir çay bahçesinde buluştuktan sonra kendisini yemek yemeye davet ettiğini belirten Özlü, bu daveti kabul ederek Süre’nin evine gittiğini ifade etti.

'2 METRE ADAMIN ALTINDAN ZOR ÇIKTIM'

Özlü, yemek sonrası Süre’nin kendisini kolundan tutarak koltuğa yatırdığını ve taciz etmeye çalıştığını iddia etti.

“Ben 1.60 boyundayım, Mesut Süre ise 2 metrenin üzerinde. Güçlükle altından çıkabildim. Karşı koymak için tüm gücümü kullandım. Derhal evden çıktım ve bir daha kendisiyle görüşmedim” diyen Özlü, olayın üzerinden 13 yıl geçtiği için somut delil sunamasa da yemekte ıspanak yendiğini ve bu detayı unutamadığını ekledi.

Özlü, Süre’nin “cinsiyetçilik yapmayan, beyefendi komedyen” olarak tanınmasına rağmen yaşadıklarının kendisini derinden etkilediğini vurguladı. İddiasını destekleyecek mesajların kaybolduğunu, tek gösterebileceği kanıtın ise dergideki bir makale olduğunu belirtti.

KOVULDU

İddiaların sosyal medyada yankı bulmasının ardından, Mesut Süre’nin sunuculuğunu yaptığı İlişki Testi programının yapımcı şirketi İda İletişim, resmi bir açıklama yayımladı.

Şirket, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mesut Süre ile bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz. Mahcubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız. Yaşadıklarınızı İlişki Testi’nden duyurmaya söz veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Mesut Süre cephesinden iddialara ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, olay sosyal medyada tartışmalara yol açtı.