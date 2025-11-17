

Ata Demirer geçen temmuzda 53'üncü yaş gününde ilk kez sevgilisi Dilara Alemdar ile fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak aşkını resmen ilan etmişti.

Ünlü komedyen ile bir sigorta şirketinde müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar'ın ilişkisi devam ediyor.

Önceki gün Bozcaada'nın sokaklarını sevgilisiyle turlayan Ata Demirer, sonra da kendisi gibi deniz tutkunu olan Dilara Alemdar ile tekneye binip kürek çekti.

"TEK KÜREKÇİM"

O anları da Dilara Alemdar, sosyal medyada Kenan Doğulu'nun 'Tek Kürekçim' şarkısı eşliğinde yayımladı.

"BUNUN İÇİN 21 SENE BEKLEDİM"

Adadaki evinin bahçesinde geçen gün kamera karşısına geçen Ata Demirer "Şu an 'Abi hayat sana güzel' gibi bir yerdeyiz, çamların içinde oturuyoruz evet. Ama bunların altında oturabilmek için 21 sene bekledim. Bu çamları ben ektim. Tabii ki hayat bana güzel. Herkese dünya için bir şey yapmasını öneririm" sözleriyle takdir toplamıştı.