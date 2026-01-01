Birleşik Krallık’ın popüler market zinciri Waitrose, yaklaşık 300 mağazasında satılan şişe sularını "cam parçası" bulunma riski nedeniyle acil olarak geri çağırdı. Gıda Standartları Ajansı (FSA), şişelerin açılmasıyla birlikte ortaya çıkabilecek cam parçalarının ciddi yaralanmalara yol açabileceği konusunda tüketicileri uyardı.

CAM PARÇASI RİSKİ

İskoçya’nın Cairngorms Ulusal Parkı’ndaki doğal kaynaklardan üretilen No1 Royal Deeside Mineral Water serisinde üretim hatası tespit edildi. FSA’nın açıklamasına göre, ürünlerin içilmesi "fiziksel yaralanma riski" nedeniyle güvenli değil. Geri çağırma kararı hem doğal mineral suları hem de bu markanın gazlı versiyonlarını kapsıyor.

TÜRKİYE’DEKİ TÜKETİCİLER İÇİN RİSK VAR MI?

Birleşik Krallık’ta yaşanan bu gelişme, yurt dışından ithal ürün alan veya online alışveriş platformlarını kullanan Türk tüketiciler arasında da merak konusu oldu. Waitrose ürünleri Türkiye’deki yerel market zincirlerinde yaygın olarak satılmasa da, online satış siteleri üzerinden bu sulara ulaşmak mümkün. Uzmanlar, özellikle yurt dışı menşeli "premium" su markalarını tercih edenlerin, ellerindeki ürünlerin parti kodlarını mutlaka kontrol etmesi gerektiğini vurguladı.

CAM KULLANIMI VE ŞİŞE GÜVENLİĞİNE DİKKAT

Son yıllarda plastik kullanımını azaltmak amacıyla popülerleşen cam pipetler ve cam şişeler, aslında en sağlıklı saklama yöntemleri arasında gösteriliyor. Ancak Waitrose olayında görüldüğü gibi, üretim aşamasındaki mekanik hatalar camın en büyük dezavantajı olan "kırılganlığı" bir risk faktörüne dönüştürebiliyor.

Özellikle cam pipetle su içen tüketicilerin şu noktalara dikkat etmesi hayati önem taşıyor:

- Mikro Çatlak Kontrolü: Cam şişe veya pipetlerde gözle görülmesi zor olan mikro çatlaklar, sıvı basıncıyla birlikte koparak suya karışabilir.

- Sıcaklık Farkı: Ani sıcaklık değişimleri (soğuk sudan sıcak temizleme suyuna geçiş), camın yapısını bozarak minik parçaların kopmasına neden olabilir.

CAM PARÇASI YUTULURSA NE YAPILMALI?

Gıda Standartları Ajansı (FSA), gıdalarda veya içeceklerde cam parçası tespit edildiğinde paniğe kapılmadan ürünü kullanmayı bırakmanızı öneriyor. Eğer yanlışlıkla cam içeren bir sıvı tüketildiğinden şüpheleniliyorsa:

- Vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

- Şişeyi veya paketi, analiz yapılabilmesi ve yasal süreçler için saklayın.

- Ürünün fotoğraflarını ve parti kodlarını kayıt altına alın.

Ayrıca gıda güvenliği uzmanları, sadece ithal ürünlerde değil, yerel üretimlerde de cam şişe kapaklarının açılması sırasında oluşabilecek "cam atığı" riskine karşı uyardı.