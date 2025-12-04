Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken başarılı sunucu ve manken Burcu Esmersoy, katıldığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Enerjik haliyle dikkat çeken Esmersoy, yaptığı itirafla herkesi şaşırttı.

"EYT'DEN EMEKLİYİM" İTİRAFI

Basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan 49 yaşındaki Esmersoy, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olduğunu söyledi. 6 yıldır EYT'li olduğunu itiraf eden ünlü sunucu, son derece mutlu olduğunu belirtti.

EMEKLİLİK SÜRECİNİ ANLATTI

Her emeklinin yaptığı şeyleri yaptığını belirten Esmersoy, "Tam 6 yıldır emekliyim. Bizim bir arkadaş grubumuz var, hepimiz EYT'liyiz. Erken emekli olduğum için çok mutluyum." dedi.