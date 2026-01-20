Teknoloji dünyasının öncü markalarından ASUS, mobil pazardaki varlığını etkileyecek radikal bir değişikliğe gidiyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, ASUS 2026 yılı boyunca yeni bir akıllı telefon modeli piyasaya sürmeyecek.

Bu karar, markanın efsaneleşmiş Zenfone ve oyuncuların favorisi ROG Phone serilerinin geleceği hakkında soru işaretleri yaratsa da, şirketin kaynaklarını daha inovatif alanlara kaydırma isteğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

ROTAYI YAPAY ZEKAYA ÇEVİRİYOR

ASUS, akıllı telefon pazarından tamamen çekilmek yerine, enerjisini hızla büyüyen "yeni nesil teknolojilere" yönlendirmeyi hedefliyor. Şirket, yatırımlarını yapay zeka (AI), robotik sistemler ve giyilebilir teknoloji alanlarında yoğunlaştıracak.

CES fuarında sergilenen çift ekranlı dizüstü bilgisayarlar ve ileri seviye akıllı gözlükler, ASUS’un donanım dünyasındaki liderliğini mobil cihazların ötesine taşıma stratejisinin ilk somut adımları olarak değerlendiriliyor.

MEVCUT KULLANICILAR İÇİN DESTEK SÜRECİ DEVAM EDECEK

Akıllı telefon üretimindeki bu "mola", mevcut ASUS kullanıcılarını mağdur etmeyecek. Şirket, halihazırda Zenfone ve ROG Phone kullanan müşterileri için yazılım güncellemelerinin devam edeceğini ve garanti süreçlerinin titizlikle yürütüleceğini garanti etti. Kullanıcılar, ellerindeki cihazlar için teknik destek ve güvenlik yamalarını almaya devam ederek cihazlarını güvenle kullanabilecekler.

KALICI VEDA MI, GEÇİCİ BİR ARA MI?

ASUS’un bu kararı şimdilik yalnızca 2026 yılını kapsıyor olsa da, sektör analizleri bu aranın daha uzun süreli bir stratejik dönüşüme işaret edebileceğini öngörüyor.

Mobil pazardan tamamen çekilip çekilmeyeceği henüz kesinleşmeyen marka, eğer bu yönde bir karar verirse Zenfone ve ROG Phone gibi ikonik modeller teknoloji tarihindeki yerini almış olacak. ASUS’un bu hamlesi, mobil dünyada kısa vadeli bir boşluk yaratsa da, yapay zeka odaklı yeni bir teknoloji döneminin kapılarını aralıyor.