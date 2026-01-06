Nestle, bebek beslenmesine yönelik bazı ürünlerini tedbir amacıyla piyasadan çektiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre karar, tedarik sürecinde kullanılan bir bileşende olası kalite sorunu tespit edilmesinin ardından alındı.

Geri çağırma, Guigoz ve Nidal markalarına ait belirli bebek mamalarını kapsıyor. Uygulama yalnızca Fransa ile sınırlı kalmazken Almanya, Avusturya, Danimarka, İtalya ve İsveç başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde eş zamanlı olarak yürürlüğe girdi.

SİNDİRİM SİSTEMİ ÜZERİNDE RİSKLİ OLABİLİR

Nestle, söz konusu bileşende bakteriyel kaynaklı bir maddenin bulunma ihtimali nedeniyle önlem alındığını açıkladı. Bu maddenin bazı durumlarda mide bulantısı, kusma ve ishal gibi sindirim sorunlarına yol açabileceği ifade edildi. Şirket, şu ana kadar ürünlerle bağlantılı doğrulanmış bir sağlık vakasının bulunmadığını özellikle vurguladı.

TÜKETİCELERE NET UYARI

Uzmanlar, geri çağırmadan etkilenen ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini belirterek, tüketicilere satın aldıkları mamaların parti bilgilerini kontrol etmeleri çağrısında bulundu. Şirket, iade ve değişim sürecinin hızlı şekilde yürütüleceğini ve bebek sağlığının her şeyin önünde tutulduğunu açıkladı.

Uzmanlar, geri çağırma kararının şu an için Türkiye’de satılan ürün partilerini kapsamadığını belirtirken, yurt dışından bireysel yollarla temin edilen bebek mamaları konusunda ailelerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.