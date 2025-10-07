Metten yetkilileri, geri çağırmanın “DE EV 203 EG” kodlu ve 14 Temmuz 2025 son kullanma tarihli partiyi kapsadığını duyurdu. Şirket, sadece bu partiye ait ürünlerde risk bulunduğunu, diğer ürünlerde herhangi bir sorun olmadığını vurguladı.

Şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya sağlık şikayeti bildirilmedi, ancak olası risk nedeniyle önlem alındı.

AMBALAJLARI KONTROL EDİN UYARISI YAPILDI!

Artı49'da yer alan habere göre, Alman yetkililer, bu ürünü satın alan herkesin evlerindeki sosis paketlerini dikkatle kontrol etmeleri gerektiğini bildirdi. Ürünün içinde veya ambalajında cam parçaları bulunması durumunda tüketimden kaçınılması ve mağazaya iade edilmesi tavsiye ediliyor.

Uzmanlar, cam parçalarının yutulması halinde boğaz, mide veya bağırsaklarda ciddi yaralanmalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

TÜRK TÜKETİCİLER İÇİN DE ÖNEMLİ UYARI

Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının büyük bölümü bu zincir marketleri sıkça tercih ediyor. Bu nedenle, Türk tüketicilerin de evlerinde bu sosislerden bulunma ihtimali yüksek.

Türkiye’deki bazı ithalatçı firmaların da benzer ürünleri getirmesi nedeniyle, benzer ambalajlara sahip sosislerin dikkatle incelenmesi öneriliyor.

“TÜM ÖNLEMLERİ ALIYORUZ”

Metten Fleischwaren, olayın kaynağını belirlemek üzere kapsamlı bir inceleme başlattıklarını ve müşterilerden yaşanan aksaklık için özür dilediklerini açıkladı. Firma, benzer durumların tekrar yaşanmaması için üretim hatlarında ek güvenlik kontrolleri uygulayacağını duyurdu.

SOSİS TÜKETİLİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sosis ve benzeri işlenmiş et ürünleri, doğru koşullarda tüketilmediğinde sağlık riskleri oluşturabilir. Uzmanların önerileri şöyle:

-Ambalajı yırtılmış veya şişmiş ürünleri asla tüketmeyin.

-Son kullanma tarihini mutlaka kontrol edin.

-Cam kavanoz veya teneke kutu gibi ambalajlarda deformasyon varsa ürünü kullanmayın.

-Pişirme sırasında ürünün içinin tamamen ısındığından emin olun.

-Çocuklara servis ederken küçük parçalara ayırın ve olası boğulma riskine karşı dikkatli olun.