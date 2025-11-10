Fransa’nın Argenteuil kentindeki bir Aldi marketinde yapılan denetimde, 800 kilodan fazla bozulmuş ve tüketilmesi yasak gıda ürünü ele geçirildi. Belediye yetkilileri, hijyen kurallarının ağır biçimde ihlal edildiğini belirterek bazı reyonların geçici olarak kapatılmasına karar verdi.

Belediye ekipleri, polis ve valilik yetkililerinin katılımıyla yapılan ani denetimde, marketin arka deposunda son kullanma tarihi geçmiş ürünler, soğuk zinciri bozulmuş gıdalar ve çöplerin gıda ürünleriyle aynı alanda depolandığı tespit edildi. İnceleme sonucunda yaklaşık 800 kilo ürün imha edilmek üzere toplandı.

Artı33'de yer alan habere göre, ekipler, yoğurt, dondurulmuş gıda ve kuru ürün reyonlarında uzun süredir raflarda bulunan tarihi geçmiş ürünlere rastlandığını açıkladı. Denetim sonrası, dondurulmuş gıdalar, unlu mamuller ve soğutulmuş ürün reyonları geçici olarak kapatıldı.

MARKET YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPTI

Aldi yönetimi, hijyen ihlallerini doğrulayarak olayın “ciddi bir operasyonel aksaklıktan” kaynaklandığını belirtti. Şirket, dahili bir soruşturma başlatıldığını ve sorumlular hakkında yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Argenteuil Belediye Başkanı Georges Mothron, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu tür ihmaller kabul edilemez” ifadelerini kullanarak sert önlemler alınacağını duyurdu.