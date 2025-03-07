Carrefour, Belçika’daki mağazalarında satışa sunduğu "Soepkip" markalı bütün tavukları geri çağırdığını duyurdu. Son Haber EU'nun haberine göre, yapılan kontrollerde bu ürünlerde salmonella riski olduğu tespit edildiği için halk sağlığını koruma amacıyla ilgili tavuklar raflardan kaldırılırken, tüketilmemesi konusunda uyarı yapıldı.

Geri çağrılan ürün bilgileri şu şekilde:

Ürün adı: Soepkip

Marka: Carrefour

EAN Kodu: 2726224000000

Son tüketim tarihleri: 04/03/2025 - 05/03/2025 - 06/03/2025

Carrefour, belirtilen son tüketim tarihine sahip ürünleri satın alan müşterilerden tavukları tüketmemelerini ve en yakın Carrefour mağazasına iade etmelerini istedi.

SALMONELLA SEMTOMLARI

Salmonella bakterisi, özellikle küçük çocuklar, hamileler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu bakterinin belirtileri, mide enfeksiyonlarına benzer olup ishal, ateş, titreme, karın ağrısı, bazen kusma, baş ağrısı ve kanlı dışkı olabilir. Bu belirtiler, tavuğun tüketilmesinden 12 ila 72 saat sonra ortaya çıkabilir. Eğer bu ürünü tükettikten sonra belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, bir sağlık uzmanına başvurmanız önerilmektedir.