Ticaret Bakanlığı’nın 14.01.2026 tarihinde yayımladığı bildirimde, Koruma Temizlik A.Ş. tarafından üretilen "Hypo Jel Lavabo Açıcı" isimli ürünün teknik mevzuatlara uygun olmadığı açıklandı. Yapılan resmi incelemeler sonucunda bildirime konu ürünün, anılan mevzuatlara göre yapılan testlerde "Dokunsal Uyarı" testinden kalır sonuç aldığı belirtildi.

TAŞIDIĞI RİSKLER VE ALINAN ÖNLEMLER

Bakanlık tarafından yayımlanan teknik detaylarda, ürünün kullanımının "Kimyasal, Yanıklar, Yaralanmalar" risklerini taşıdığı vurgulandı. Bu riskler doğrultusunda, ilgili mevzuat hükümleri gereğince ürün hakkında şu kararlar uygulandı:

-Piyasaya arzın yasaklanması.

-Piyasadaki mevcut ürünlerin toplatılması.

Söz konusu yasaklama ve toplama kararı; 7223 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik, Deterjanlar Hakkında Yönetmelik ile Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde alındı.

14.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olan önlemler kapsamında, tüketicilerin güvenliğini tehlikeye atan ürünlerin piyasadan arındırılması süreci başlatıldı.

Söz konusu marka en çok çamaşır sularıyla ilgi görürken ünlü market zincirinin mağazalarında ve online satış platformunda da satılıyor.