Ivana Sert ve oğlu Kayon Ateş Sert, füzelerin düştüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nin gözde kenti Dubai'de mahsur kaldı. Sert, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda ''Roket ve bomba seslerini duymak kolay değil.'' diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.

''TAM ÜLKEMİZE DÖNECEĞİMİZ GÜN''

Sert, uçuşlarının iptal olduğunu ve sürekli alarmların çaldığını belirterek ''Anormal günler yaşıyoruz. Korkutucu... Tam ülkemize döneceğimiz gün uçaklar iptal oldu.'' ifadelerini kullandı. Modacı, yaşadığı deneyimi takipçileriyle paylaşarak bölgedeki tehlikeye dikkat çekti.

''SÜREKLİ ALARMLAR ÇALIYOR''

Ünlü modacı, ''Tabii ki korktuk. Anormal günler yaşıyoruz. Sürekli alarmlar çalıyor. Korkutucu... Bir an önce Türkiye'ye gelmek istiyoruz. Şu an her şey yolunda gibi duruyor. Sakinleşiyor gibi görünüyor ortam. Buradakilere tavsiyem; sokaklara çok çıkmayın. Yarından sonra bence her şey normale dönecek." dedi.





Sert'in paylaşımları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Takipçileri, ünlü modacının korku dolu anlarına destek yorumları yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hızla ilgi gördü.