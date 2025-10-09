Brezilyalı fenomen Virginia Fonseca, başka kadınlarla konuştuğunu öğrendiği Real Madrid’in yıldız futbolcusu Vinicius Junior ile ilişkisini sonlandırma kararı aldı.

(Fenomen Virginia Fonseca)

Ünlü fenomenin, ihanetin ortaya çıkmasının ardından futbolcuyu evden kovduğu da iddia edildi.

Virginia ile Vini Jr.'ın ayrılığının arkasındaki isim ise 26 yaşındaki Brezilyalı model Day Magalhães olduğu öğrenildi.

(Model Day Magalhães)

Model Day, yıldız futbolcuyla samimi konuşmalarını paylaştı.

'ARKADAŞIMLA BENİ EVİNE DAVET ETTİ'

Kriz bununla da bitmedi, bir ifşa da Model Anna Silva'dan geldi. Silva katıldığı programda Vinicius Junior'la ilgili skandal iddialarda bulundu.

(Model Anna Silva)

Silva, Vinicius'un sadece cinsellik hakkında konuştuğunu, kendisinden çıplak fotoğraf ve videolar istediğini ve cinsel organlarının fotoğraflarını gönderdiğini iddia etti.

(Model Anna Silva)

Ayrıca, genç futbolcunun kendisi ve bir arkadaşını Madrid'deki evine davet ettiği söyledi.

'SANA VİDEO GÖNDERECEK TÜRDEN KADIN DEĞİLİM'

Ünlü model Anna Silva, Vinicius ile konuşmasını da paylaştı.

Paylaşılan ses kaydında Anna Silva'nın "Hiçbir şey hak etmediğin halde sana video gönderecek türden bir kadın değilim. İstediğin zaman benimle konuşabilir ve benden video isteyebilirsin... OnlyFans'a abone olman veya müstehcen sitesine gitmen senin için daha kolay olurdu, çünkü bana göre bu gerçekten çılgınca... Çok benmerkezcisin" dediği görüldü.

'ÖZÜR DİLERİM, BENİM HATAM'

Özür dileyen Vinicus ise, "Bebeğim seni çok iyi anlıyorum. Benim hatam... Kötü bir başlangıç ​​yaptık ve umarım her şey düzelir. Saygı her zaman önce gelir!" şeklinde cevap verdi.