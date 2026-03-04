Model Samantha Grant’in on yıl önce yaptırdığı operasyon, beklenmedik bir komplikasyonla tam bir hayal kırıklığına döndü. Yaklaşık 7.500 sterlin ödeyerek yaptırdığı implantlardan sol taraftakinin, tıpta "bottoming out" yani taban çökmesi olarak bilinen bir durumla aşağı kayması, Grant’in hayatını altüst etti.

"RUH SAĞLIĞIMI GÜNDEN GÜNE ERİTİYOR"

Aynaya baktığında gördüğü asimetrinin kendisinde derin bir utanç yarattığını belirten Grant, yaşadığı psikolojik baskıyı şu sözlerle dile getirdi:

"Eskiden vücudumla barışmak için bu ameliyatı olmuştum, şimdi ise aynalara küstüm. Göğüslerimin durumunu gizlemek için kat kat giyiniyor, daha fazla sarkmaması için geceleri bile sütyenle uyuyorum. Bu durum sadece fiziksel bir sorun değil, ruh sağlığımı da günden güne eritiyor."

AMELİYATI İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI

Uzman cerrahlar, Grant’in durumunun düzelmesi için oldukça karmaşık ve maliyetli bir prosedür reçete etti. Mevcut implantların tamamen çıkarılması, sol göğsün dikleştirilmesi ve boşalan doku cebini doldurup yeniden kaymayı engelleyecek H kap boyutunda kişiye özel üretilmiş yeni implantların takılması.

Bu kapsamlı tedavinin toplam maliyeti tam 15.000 sterlin. Kendi kazancıyla bu meblağı biriktirmesinin en az üç yıl süreceğini belirten Samantha Grant, o kadar bekleyecek psikolojik gücü kalmadığı için çareyi GoFundMe üzerinden bir bağış kampanyası başlatmakta buldu.