Bolu Kartalkaya’da 38’si çocuk 76 kişinin yaşamını yitirdiği otel faciasının ardından Kocaeli’deki oteller de incelemeye alındı. Kartepe Belediyesi de gözde kayak merkezlerinden Kartepe’deki otellerde denetim yaptı. Denetimler sonucunda Kartepe’de faaliyet gösteren Green Park Otel’in yangın ve afet güvenliği önlemlerini yerine getirmediği belirlendi.

Bu süreçte otelin konaklamaya kapatıldığı, müşteri alımının durdurulduğu ve tadilat çalışmalarına başlandığı öğrenildi. Belediye yetkililerinin, otel yönetimine eksiklerin giderilmesi için süre tanıdığı belirtildi.

TEKRAR DENETLENECEK



Belediye ekipleri, eksikleri giderme sözü veren Green Park Otel’i salı günü tekrar denetleyecek.