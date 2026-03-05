Türk televizyon dünyasının yetenekli ismi Nihal Yalçın, uzun süredir gözlerden uzak sürdürdüğü birlikteliğiyle yeniden magazin manşetlerine taşındı. Kendisi gibi oyuncu olan Berker Güven ile el ele görüntülenen Yalçın, hem aşkıyla hem de aralarındaki yaş farkıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bir dönem ekranlara damga vuran Yalan Dünya dizisindeki "Açılay" karakteriyle gönüllere taht kuran ve son olarak Bahar dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Nihal Yalçın, özel hayatındaki sessizliğini bozdu. 2021 yılının Temmuz ayından bu yana doludizgin bir aşk yaşayan Nihal Yalçın ve Berker Güven çifti, uzun bir aradan sonra kameralara yansıdı.

İlişkilerini genellikle kameralardan uzakta, kendi dünyalarında yaşamayı tercih eden ünlü çiftin romantik anları, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Yaş Farkı Tartışmaları Yeniden Alevlendi

Sektörün iki başarılı isminin birlikteliğinde en çok konuşulan detay ise yine aralarındaki yaş farkı oldu. Nihal Yalçın'ın, kendisinden 14 yaş küçük meslektaşı Berker Güven ile olan uyumu gözlerden kaçmazken, çiftin mutluluğu adeta "aşka yaş sınırı konulamaz" dedirtti.

Berker Güven Kimdir? Kariyerindeki Duraklar

Nihal Yalçın'ın kalbini çalan genç oyuncu Berker Güven, izleyicinin yabancı olduğu bir isim değil. Başarılı oyunculuğuyla tanınan Güven, daha önce pek çok ses getiren projede yer almıştı:

Vatanım Sensin

Zalim İstanbul

Alev Alev

Üç Kız Kardeş

Yıllardır süregelen bu istikrarlı beraberlik, ikilinin hayranları tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.