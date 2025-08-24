Sosyal medyada çiftin 14 yıllık birlikteliğine atıfta bulunularak “Acele etmeseydiniz” şeklinde esprili yorumlar yapılırken, aynı zamanda çok sayıda mutluluk mesajı da aldı.
Düğün gecesinde Taner Rumeli’nin göbek attığı anlar dikkat çekerken, arkadaşları tarafından havuza atıldığı eğlenceli anlar da geceye renk kattı.
Rumeli, daha önce verdiği bir röportajda Ceyda Âşık ile tanışma hikayesini anlatmıştı:
“Ceyda, beni bir dizide izleyip hayran kalmıştı. İzmir Alsancak’ta sokakta karşılaştık, karşılıklı mekanlarda oturuyorduk. Sonra ben ona hayran oldum. Birbirine hayran iki kişi olarak bugünlere geldik.”
Nisan ayında nişanlanan çift, bu yaz evlenme planlarını gerçekleştirdi.