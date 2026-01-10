'Yarım Elma', 'Ayrılsak da Beraberiz' gibi dizilerle 90'lı yıllara damga vuran Janset Paçal 18 yıldır ekranlardan uzak.

Geçen gün Saba Tümer’in programına konuk olan oyuncu, "Ne kadar süre durdun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben bayağıdır duruyorum. Televizyonda, ana ekranlarda 18 yıldır ‘dur’uğum. İstemiyorum. Böyle çok mutluyum. 3 saatlik dizi mi olur? Hayat ana ekranda yürümüyor. Başka şeyler de var, oradan yürüyoruz; tiyatro var, film var."

Janset Paçal "Televizyondan harika bir proje gelse kabul etmez misin?" sorusu üzerine de şu ifadeleri kullandı:

“Paraları yetmez. Beni öyle çalıştırmak için biraz cüzdanları açmak gerekiyor. Çok zor. Baktığım zaman kim üşüyor, kim aç, kimin parası ödenmemiş, kim sersefil çalışıyor, o kadar iyi anlıyorum ki ve hiç 'Keşke şunda oynasaydım' demiyorum."

"CAHİL ZAMANIMDA ÇALIŞIYORDUM"

Paçal, dizi setlerindeki çalışma şartlarının oyuncuları tükettiğini söyledi:

"Ben günde 12-14-16 saat çalışamam. Onlar eskiden, o cahil zamanımdaydı. Sonra o yorgunluğu, o bedenen tükendiğin durumu, daha doğrusu karşı tarafın bunun kıymetini bilmediğini gördüğünde diyorsun ki; ‘Ben senin kölen değilim, biz birlikte bir iş yapıyoruz, bunun da birtakım kuralları var’. Yani aç biilaç, soğukta üşüyüp sıcakta terleyip, sette 16 saat çalıştırılıp, sonra da bunu yapmaya mecburmuşum gibi davranılınca benim şalter attı."

"SEVGİLİM VE ANNEMLE BİRBİRİMİZE DESTEK OLUYORUZ"

Janset Paçal, "Dizileri reddedecek kadar maddi birikimin var mı?” sorusunu da "Yok. Canım sevgilim (Tarkan Gözübüyük) ve annemle birbirimize destek oluyoruz. Özgürlük lüks. Biz Tarkan’la mutsuz olacağımız şeyi yapmayacağımıza söz verdik" diye yanıtladı.