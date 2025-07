'Fantastik Dörtlü', 'Nip/Tuck', 'Charmed, FBI: Most Wanted' gibi yapımların da aralarında bulunduğu birçok projede rol alan Julian McMahon yaşamını yitirdi.

Kelly McMahon, eşinin uzun süredir kanserle mücadele ettiğini ancak bu hafta içinde Florida'nın Clearwater kentindeki evlerinde huzur içinde vefat ettiğini duyurdu.

Açıklamada, "Julian hayatı severdi. Ailesini severdi. Arkadaşlarını severdi. İşini severdi ve hayranlarını severdi. En büyük dileği, mümkün olduğunca çok fazla hayata neşe getirmekti. Ailemizin mahremiyet içinde yas tutmasını sağlamak için bu dönemde destek istiyoruz. Julian'ın neşe getirdiği herkesin hayatta neşe bulmaya devam etmesini diliyoruz. Anılar için minnettarız" ifadeleri yer aldı.

JULIAN MCMAHON KİMDİR?

1968'de Avustralya'nın Sidney kentinde doğan Julian McMahon, kariyerine 'Home and Away' dizisi ile başladı.

1992'de 'Wet and Wild Summer!' adlı filmle sinemaya adım atan 56 yaşındaki McMahon, iki plastik cerrahın hayatlarını konu alan 'Nip/Tuckta Dylan Walsh ile birlikte rol aldı Dizi 2003-2010 yıllarında altı sezon sürdü ve 18 Primetime Emmy ödülüne aday gösterilerek en iyi protez makyaj dalında ödül kazandı.

Avustralyalı oyuncu, Mart 2022'ye kadar üç sezon boyunca da 'FBI: Most Wanted'da 'Jess LaCroix' rolünü canlandırdı.

İki 'Fantastic Four' filminde 'Dr. Doo'm rolünde oynayan ünlü yıldız, en son 2024 yapımı 'The Surfer' ve 'The Supremes at Earl's All-You-Can-Eat' filmlerinde yer aldı.