"Duy Beni" dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren 27 yaşındaki genç oyuncu İbrahim Yıldız, yaklaşık altı aydır hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Geçtiğimiz aylarda üzerine ağaç devrilmesi sonucu ağır yaralanan Yıldız’ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLMİŞTİ

Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan İbrahim Yıldız, talihsiz bir kaza sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Üzerine ağaç devrilmesi sonucu vücudunda ağır hasar oluşan genç oyuncu, o günden bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. Altı aydır devam eden bu zorlu süreçte, Yıldız’ın sağlık durumu yakından takip ediliyor.

UYGUN KANA SAHİP OLANLAR BAĞIŞ İÇİN ÇAĞRILDI

Tedavi sürecinin kritik bir aşamasında, oyuncunun ailesi ve yakınları tarafından 0 Rh+ grubu kan için acil çağrı yapıldı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan ve geniş yankı uyandıran bu duyuruya, sanat dünyasından pek çok isim ve sevenleri destek verdi. Kan bağışı için hastanelere koşan vatandaşların yoğun ilgisi sayesinde gerekli ihtiyaç kısa sürede giderildi.

HERKES HASTANEYE AKIN ETTİ, KAN İHTİYACI KARŞILANDI

Yapılan son bilgilendirmede, acil kan ihtiyacının şimdilik karşılandığı ve yeni bir bağışçıya ihtiyaç kalmadığı belirtildi. Yıldız’ın yakın çevresi, duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederken, genç oyuncunun durumunun hassasiyetini koruduğunu vurguladı. Henüz tıbbi olarak detaylı bir açıklama yapılmasa da, İbrahim Yıldız’ın bir an önce sağlığına kavuşması için umutlu bekleyiş sürüyor.