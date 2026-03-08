“Stranger Things” dizisinde canlandırdığı Robin Buckley karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, Manhattan’daki dairesini satışa çıkardıktan kısa süre sonra alıcı buldu. Greenwich Village’ta bulunan daire, 1,6 milyon dolar karşılığında el değiştirdi. Hawke, söz konusu evi Eylül 2021’de 1 milyon 350 bin dolara satın almıştı.

Daire Kasım ayında satışa çıkarıldı ve yaklaşık bir ay içinde alıcı buldu. Satış işlemi ise hafta başında tamamlandı. Evi satın alan kişinin kimliği ise açıklanmadı.

93 METREKARE VE BİR YATAK ODASI VAR

Doğu 9. Cadde’de bulunan daire, 1925 yılında inşa edilen tarihi bir binanın altıncı katında yer alıyor ve yaklaşık 93 metrekare büyüklüğünde. Tek yatak odası ve tek banyoya sahip olan ev, yüksek tavanları ve klasik mimarisiyle dikkat çekiyor.

Dairenin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise 11 metrelik yüksek tavana sahip oturma odası. Üç büyük kemerli pencere, mermer şömine ve yerleşik kitap rafları dairenin öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor.

Dairenin yer aldığı kooperatif yapı kompleksi üç binadan oluşuyor ve ünlü mimar Harvey Wiley Corbett tarafından tasarlandı. Özellikle 1910-1920’li yıllarda New York’ta inşa edilen gökdelen projeleriyle tanınan Corbett’in tasarladığı blokta, ünlü oyun yazarı Terrence McNally’nin de uzun yıllar yaşadığı biliniyor.