Oyuncu Halil İbrahim Ceylan, 2019 Best Model Of Türkiye'de yıldızı parlayan meslektaşı Rüya Coriç ile Aralık 2024'te aşk yaşamaya başlamıştı. İlk görüntülendikleri zaman 43 yaşındaki Halil İbrahim Ceylan kendinden 14 yaş küçük Rüya Coriç'in yanından kaçmaya, yüzünü saklamaya çalışmıştı. Ağustos sonunda ise ayrılmışlar ekimde de yeniden bir araya gelmişlerdi. Sevgililer barış sonrası ortaya çıktı. Önceki akşam bir yılbaşı davetine el ele katıldılar. Halil İbrahim Ceylan bu kez ne kaçmaya çalıştı ne aşkının elini bıraktı.

