Oyunculuktan bir süredir uzak olan Burcu Kara bununla da kalmadı. Varını yoğunu bir çiftlik evi için harcadı ve çiftlik satın aldı.

Oyuncu bu çiftlikte eşiyle beraber zeytinyağı üretimine başladı. İznik Gölü yamaçlarında, hiçbir kimyasal işlem görmemiş ağaçlardan elde edilen soğuk sıkım zeytinyağı üretimini benimsediğini belirten Burcu Kara, kendi markasını kurmaya hazırlandığını duyurdu.

"GENETİK BİR MİRAS"

"Bu benim için genetik bir miras ama ruhen de çok seviyorum" diyen Burcu Kara Seda Sayan'a konuk oldu. Burcu Kara yeni işini şöyle anlattı:

"Zeytin ağaçlarının arasında kendimi çok mutlu hissediyorum. Onları kesmek yerine dikerek çoğaltmak istiyorum. Çünkü bu çok kadim bir ağaç; yüzlerce yıldır her kültürde yeri var. Yaprağından, zeytininden, çekirdeğinden bile şifa bulunuyor. Hayatımda zeytin ağacını daha da çoğaltarak var etmek istiyorum. Ağaçlarıma çok bağlıyım.”

ÇİFTLİK EVİ TANIDIK ÇIKTI

Burcu Kara'nın çiftliği görenleri büyülürken Instagram'da içerik üreten @sevimkoskavga'nın gözünden bir detay kaçmadı.

Burcu Kara'nın çiftliğinin Aşk-ı Memnu'da Bihter ve babası Melih Yöreoğlu'nun Firdevs Hanım'ı aşığıyla yakaladığı çiftlik evi olduğu ortaya çıktı.