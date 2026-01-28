Başrollerini İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın üstlendiği Halef dizisi, yılın başarılı yapımları arasında yer almaya devam ediyor.



Perşembe akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelen dizide 'Kevser' karakterine hayat veren genç oyuncu Pınar Cilit, aldığı başörtüsü kararı ile takipçilerinde şaşkınlık yarattı.

BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARDI, 'HAYATINI YAŞA' NOTUYLA PAYLAŞTI



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk kez başörtüsüz haline yer veren Şanlıurfalı oyuncu, paylaşımının arka planına "Hayatını yaşa çünkü onlar sen ne yaparsan yap konuşacaklar. Bari konu güzel olsun" şeklindeki film repliğini ekledi.



500 bine yakın takipçisinin bulunduğu hesaptan yapılan paylaşıma çok sayıda destek yorumu gelirken, bazı kullanıcılar ise alınan tesettür kararına tepki gösterdi.







