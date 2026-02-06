Meslektaşı Aytaç Şaşmaz'dan geçen haziranda ayrılan oyuncu Cemre Baysel'in Blok3 mahlaslı rapçi Hakan Aydın ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hatta Baysel'in evlilik teklifi aldığı ama ünlü rapçinin, çalışmasına izin vermediği için ayrıldığı konuşulmuştu.

Cemre'nin anne-babasının bu izdivaca karşı çıktığı bile söylenmişti. Oyuncu isyan etmiş ve şu açıklamayı yapıştı:

"Ailem 10 yıllık meslek ve özel hayatımda daima yanımda olmuştur. Ailemin, maddi desteğime ihtiyaçları yoktur. Kimseyle bir ilişkim de yok, olmadı da. O yüzden söylenenler gibi bir ayrılık yok."

Bu iddiaların ardından Cemre Baysel milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile baş başa yemek yerken görüntülenmişti. İkili sonrasında da aşklarını sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafla ilan etmişti.

İlişkileri devam eden çifften Baysel, Asian Le Mans Series kapsamında Dubai'de cumartesi ve pazar günleri piste çıkacak olan sevgilisinin yanına gitti.

"KİMLER GELMİŞ"

Cemre Baysel'in ziyaretini paylaşan Cem Bölükbaşı, gönderisine; "Kimler gelmiş de sürpriz yapmış." notunu düştü.

Ünlü oyuncu, sevgilisinin gözlerini telefon ekran resmi yapmasıyla ilgili soruya "Tatlı bir hareket. Belli ki herkesin hoşuna gitmiş, insanların dikkatini çekti. Örnek olalım. Herkes sevdiğine sevdiğini söylesin ve göstersin" yanıtını vermişti.