Poyraz Karayel, Bir Aile Hikayesi, Kardeşlerim, Sustalı Ceylan ve şimdilerde de Rüya Gibi dizisinde rol alan oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

Yanlış bilgilerin yayılmaması için olayı “birinci ağızdan” aktardığını belirten Nalçakan, kazaya ilişkin araç görüntülerini de paylaştı.

Nalçakan, açıklamasında “Evet, bir trafik kazası geçirdik. İklim koşulları sebebiyle karşıdan gelen kardeşimiz direksiyon hâkimiyetini kaybetti” ifadelerini kullandı.

Sağlık durumlarının iyi olduğunu vurgulayan oyuncu, “Bende hiçbir şey yok, turp gibiyim. Karşımızdaki kardeşimiz de turp gibi. Benim hem asistanım hem biraderim olan kardeşim de turp gibi... Bizde çizik bile yok ama araçlar biraz sıkıntılı bir durumda” dedi.