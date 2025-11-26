Oyuncu Cem Uçan, katıldığı bir YouTube programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Uçan, Erdoğan'a duyduğu hayranlığı anlattığı bir anısını paylaştı..

Gazeteci Türker İnan’ın YouTube kanalında soruları yanıtlayan Uçan, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aran nasıl, yani bir yerde denk geldiniz mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

-Çoğu kez denk geldik. Sever de beni sağ olsun. Müthiş bir insan. İnanılmaz bir adam.

- Bazı muhalif arkadaşlarım var böyle. Diyorum ki: Bakın arkadaşlar, sizi Sayın Cumhurbaşkanımızla 10 dakika bir odaya koysunlar.

-İki dakika sizinle konuşsun. Boynuna sarılarak çıkarsınız bu kapıdan. Öyle bir aurası var. Unutmuyor. İnanılır gibi değil.

GÜNDEM OLDU

Oyuncu Cem Uçan’ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

CEM UÇAN’IN ROL ALDIĞI DİZİLER

Cem Uçan, bugüne kadar birçok yapımda rol aldı. Yer aldığı bazı diziler şöyle:

Filinta (TRT)

Ekip 1 (Samanyolu TV)

Payitaht (TRT)

Tozkoporan İskender (TRT)

Kurt Kanunu (TRT)

Osmanlı’da Derin Devlet (Samanyolu)

Bir Zamanlar Osmanlı (TRT)

Diriliş Ertuğrul (TRT)