Boardwalk Empire ve Daredevil gibi yapımlarda sergilediği başarılı performanslarla tanınan Amerikalı oyuncu Devin Harjes’in yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ölüm haberi, Harjes’in temsilcisi tarafından NBC News’e doğrulandı.

Açıklamaya göre Harjes, geçtiğimiz kış aylarında kansere yakalandı ve hastalığa bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu New York’taki Mount Sinai West Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Temsilcisi, hastalığın türü ve süreciyle ilgili detay paylaşmadı.

TİYATRODAN TELEVİZYONA DOĞRU BİR KARİYER

29 Temmuz 1983 tarihinde Texas'ın Lubbock kentinde doğan Harjes, oyunculuk kariyerine Dallas-Fort Worth bölgesindeki tiyatro sahnelerinde başladı. Daha sonra New York’a taşınarak off-Broadway yapımlarında ve öğrenci filmlerinde performans sergiledi.

Harjes, televizyon dünyasında adını özellikle HBO yapımı Boardwalk Empire dizisindeki efsanevi boksör Jack Dempsey rolüyle duyurdu. Ayrıca Daredevil dizisinde Oscar karakterini, Manifest dizisinde ise Pete Baylor’u canlandırdı. Orange Is the New Black, Gotham, Elementary, Blue Bloods ve FBI gibi dizilerde de konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıktı.

Televizyon kariyerinin yanı sıra bağımsız sinemada da öne çıkan Devin Harjes, The Forest is Red adlı filmdeki performansıyla Tolentino Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görüldü. The Boyz of Summer filmindeki rolüyle Long Island Uluslararası Film Festivali'nden Onur Ödülü aldı.