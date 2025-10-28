11 Ağustos 2023 tarihinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine atanan oyuncu Tamer Karadağlı, kurum içindeki davranışları ve açıklamaları ile sık sık tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Son olarak Devlet Tiyatroları'nda 32 yıldır çalışan oyuncu Veda Yurtsever, kuruma veda ederken kaleme aldığı yazısında, mevcut Karadağlı yönetimine zehir zemberek ifadelerle yüklendi.

Yurtsever, Tiyatro Dergisi'nde yayınlanan yazısında, geçtiğimiz günlerde yaptığı "Lale devri bitti" açıklamasıyla bir kez daha gündeme gelen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve yönetimin faaliyetlerini ifşa etti.





'OTELİN BİR GECELİĞİNE VERİLEN PARAYLA BİR OYUN ÇIKARDI BE'

Mektubunda, geçmiş dönemlerle bugünü kıyaslayan Yurtsever, eski genel müdürlerden Engin Orbey'in turnelerde mütevazı davranışını hatırlattıktan sonra, bugünkü yönetimin tutumunu eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Şimdiki, sanatçıların kaldığı oteli bile beğenmeyip yancısıyla daha lüks otelde yer ayırtmış. Turnelerde elde edilen mil puanlarıyla kendilerine yurt dışı VIP uçak bileti hediye etmelerine ne demeli peki? Sayıştay diye bir kurumun varlığından da habersizler şükür.”

Yurtsever, turne programlarındaki düzensizlik ve artan masraflara da şöyle dikkat çekti: “Programsızlık yüzünden masraflar, gelirin çok üstüne çıktı. Otele bir geceliğine verilen parayla, bir oyun çıkardı be! Kontrolsüz ve sürekli değişen, teknik ekibin zerre dinlenemediği turne programları ve olağanın çok dışına çıkan masraflar…"

ORTAK YAPIMLAR 'SADECE MÜDÜR VE EKİBİNE' GELDİ

Sanatçının mektubunda en çok dikkat çeken bölümlerden biri, “ortak yapım” olarak adlandırılan projelerin yalnızca Karadağlı ve yardımcısının oyunlarına tahsis edildiği iddiası oldu. Yurtsever, şöyle devam etti:

“Bu ‘ortak yapım’ ne hikmetse sadece Genel Müdür ve Yardımcısının oyunlarına denk geldi! Yurt dışı turnelere de hep Genel Müdür Yardımcısı’nın oyunları gitti. O oyuna harcanan parayla en az üç oyun çıkarılırdı.”



TEŞVİKLERDE KAYIRMA VAR

Yurtsever, teşvik uygulamalarındaki çifte standardı da gündeme getirerek şunları söyledi:

"Görev isteyen onlarca arkadaşım varken, altı aydır çalışmıyorlar diye teşviklerini kesti seninki. Ama aynı teşvik Ankara DT’de beş senedir çalışmayanlara verilmiş!”







