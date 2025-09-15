Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan, verdiği kilolarla akıllara tüp mide ameliyatı mı oldu sorusunu getirdi. Yaklaşık 4 ayda 18 kilo veren ünlü oyuncu, nasıl zayıfladığını açıkladı.

’Kızılcık Şerbeti’nin ‘Apo’su Ahmet Mümtaz Taylan 4 ayda 18 kilo verdi. Başarılı oyuncu tüp mide ameliyatı iddialarına yanıt verirken herkesin yapabileceği zayıflama sırrını da paylaştı.

4 AYDA 18 KİLO VERDİ

Yeni sezonuyla eleştirilerin odağında olan Kızılcık Şerbeti, oyuncularıyla da gündemden düşmüyor. Apo karakterine hayat veren Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, verdiği kilolarıyla dikkat çekti.

Mide ameliyatı olduğu yönündeki haberlerle gündeme gelen Usta oyuncu, hakkındaki bu iddiaları yanıtladı. Taylan, 4 ayda nasıl 18 kilo verdiğini açıkladı.

"Tüp mide ameliyatı falan yaptırmadım" diyen Taylan, " Boğazını tutunca zayıflıyorsun. Tartıya pek çıkmıyorum ama şimdiye kadar 15 kilo verdim" diyerek zayıflama sırrını açıkladı.

DİYET BİLE YAPMAMIŞ

Diyet de yapmadığını söyleyen Taylan, düzenli beslenme detayını ise şöyle anlattı:

"Diyet falan da yapamadım. Sabah 8 kahvaltı, akşam 18 yemek, sonra boğazını tutuyorsun. 18’den sonra bir şey yemeyince zayıflıyor insan."

Şeker hastalığı, mide rahatsızlığı, düşük tansiyon gibi durumlarda bu yöntemin herkese uygun olmayacağını da belirten Taylan, bu yöntemin disiplinli uygulanması halinde kilo vermeye yardımcı olabileceğini ekledi. Ayrıca, gün içinde dengeli beslenme, yeterli su içmek ve hareket etmek sağlıklı sonuç veriyor.