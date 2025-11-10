Ekranların sevilen oyuncularından Hande Doğandemir, özel hayatıyla gündemde. ‘Güneşi Beklerken’, ‘Hayatımın Aşkı’, ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’, ‘Yüzleşme’ ve ‘Taş Kağıt Makas’ gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Doğandemir’in aşk hayatı merak konusu olmuştu.

Doğandemir ile Emre İzer’in birlikteliği, Temmuz 2024’te başlamıştı. O dönemde Hande Doğandemir’in sosyal medya hesabından yaptığı “Geldi benimki” notlu paylaşım, ilişkisini dolaylı olarak duyurduğu an olarak hafızalara kazınmıştı.

Mimar Emre İzer ile ilişki yaşayan Doğandemir, çiftin yollarını ayırmasının ardından tekrar bir araya gelmişti.

Haziran ayında eski sevgilisiyle barışma kararı alan ünlü oyuncu, bu gelişmeyi doğrulayarak “Olabilir, bu işler hiç belli olmuyor. Şu an keyfimiz yerinde. Çok da bir şey söylemeyeyim çünkü ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Her şey yolunda.” sözleriyle ilişkilerinin iyi gittiğini belirtmişti.

Şimdilerde “Kıskanmak” dizisiyle ekranlarda olan 39 yaşındaki oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri yeniden üzerine çekti. Doğandemir’in parmağındaki tektaş yüzük, takipçileri arasında “evlilik ne zaman?” sorularını gündeme taşıdı.

Hande Doğandemir ve Emre İzer çifti, yeniden başladıkları ilişkilerini bu kez nikâh masasına taşımaya hazırlanıyor.

Emre İzer, Hande Doğandemir'den önce oyuncu Şebnem Bozoklu ile 6 yıl süren bir evlilik yaşamıştı.