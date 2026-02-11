Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında hayatını kaybetti.
Gece yarısı fenalaşan Arslan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
NTV'de yer alan habere göre, Arslan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
ÜNLÜ DİZİLERDE ROL ALDI
Arslan Çemberimde Gül Oya, Hatırla Sevgili, Ayrılık, Asi, Ezel, Yer Gök Aşk, Tatar Ramazan, Poyraz Karayel, Hayat Bazen Tatlıdır, Kuruluş Osman, Alparslan: Büyükselçuklu, Yabani gibi ünlü dizilerde oynadı.
Arslan son olarak Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde rol oynuyordu.