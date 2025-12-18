Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu 'Fatih Harbiye' dizisinde birbirlerine aşık olmuş, 2016 yılında da evlenmişti. Oyuncu çiftin ilk çocukları Aziz de geçen mart ayında dünyaya gelmişti.

Şu sıralar anneliğiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Atagül, Elele dergisinin yeni sayısına konuk oldu.

Oyuncu, "Organik tarım çalışmalarınıza devam ediyor musunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Evet, hâlâ mevsiminde ve mümkün olduğunca ilaçsız gıdalar tüketmeye özen gösteriyorum. Bu benim için bir seçimden çok yaşam biçimi artık. Şimdilik sadece ailemize yetecek kadar üretim yapabiliyoruz."

"Küçük ama bize iyi gelen bir düzen bu. İleride zamanımız ve koşullarımız el verirse, bu alanı daha profesyonel bir seviyeye taşımayı da düşünebiliriz. Toprakla kurulmuş bir bağ var sonuçta, onu büyütme fikri de her zaman aklımızın bir köşesinde duruyor."

"OĞLUM AZİZ'İ EKRANSIZ BÜYÜTÜYORUM"

Neslihan Atagül, son dönemde sadece oğlu Aziz'le ilgilendiğini açıkladı:

"Odağımın büyük kısmı oğlum Aziz'de. Onu mümkün olduğunca ekransız büyütmeye çalışıyoruz, bu nedenle izleme alışkanlıklarım da doğal olarak değişti. Şu sıralar evimizde en çok dinlenen şey çocuk şarkıları, en çok ilgi çeken şey de çocuk kitapları ve oyunları. Şikayetçi miyim? Hiç değil. Hayatımın en keyifli dönemlerinden biri."

Oyuncu, anne olduktan sonra yaşadığı farkındalıkları da anlattı:

"Anne olmadan önce de hep anaç bir yapım vardı. Çocuklarla ilgilenmeyi hep severdim. Ama anne olduktan sonra bakışım biraz değişti. Artık sadece kendi çocuğuma değil karşıma çıkan her çocuğa doğal bir koruma ve kollama içgüdüsüyle yaklaşıyorum. Sabır seviyem eskiden 'fena değil' düzeyindeydi, şimdi ise neredeyse profesyonel seviyeye ulaştı. Daha bağışlayıcı, daha şefkatli ve daha empatiyle bakıyorum hayata. Anne olmak beni yumuşatmadı ama kesinlikle daha da derinleştirdi."