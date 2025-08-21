Ezel dizisindeki 'Ramiz Dayı' karakterine hayat veren 43 yaşındaki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, iddiaya göre ilk olarak geçtiğimiz hafta yanında beş kişiyle birlikte bir restoranı bastı.

HAFTALIK 25 BİN LİRA HARAÇ İSTEDİ İDDİASI

Restoran sahibine, “Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız, haftalık 25 bin lira vereceksin” dediği öne sürüldü.

HARAÇA İNDİRİM YAPTI

Ekol TV Muhabiri Dilek Yaman Demir’in haberine göre; Bayraktar’ın geçen hafta talep ettiği 25 bin lirayı alamadığı, dün öğle saatlerinde yeniden aynı restorana giderek bu kez miktarı düşürdüğü ve 10 bin lira istediği iddia edildi.

Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti ve Ufuk Bayraktar’ı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan ünlü oyuncu, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Bayraktar’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

6 AY HAPİS YATMIŞTI

Ufuk Bayraktar, 2007 yılında karıştığı bir olay nedeniyle altı ay hapis yatmıştı.

Bayraktar, Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz’in hayat verdiği Ramiz Dayı karakterinin gençliğini oynamasıyla tanınmıştı.