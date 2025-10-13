Oyuncu Burcu Kara doğup büyüdüğü ve çocukluk anılarıyla dolu olan Bursa'nın İznik ilçesindeki yazlık evini terk etmek zorunda kaldı.

"Gemlik, Bursa, İznik maalesef fay hattı üzerinde" diyen Kara, hem korkusunu hem de hüznünü sosyal medya hesabından paylaştı.

34 YILLIK ANILAR GERİDE KALDI

Kara, yıllar önce dedesinden kalan köy evini restore ederek yeniden yaşanabilir hale getirmişti. Doğayla iç içe bir yaşam süren oyuncu, bir süre önce çiftlik satın alarak eşiyle birlikte zeytinyağı üretimine başlamıştı. Ancak, deprem endişesi onu köklerinden kopardı.

"Büyüdüğüm kasabadan, büyüdüğüm yazlıktan atık eşyalarla ayrıldık. 1991'de taşındık bu eve, yani 99 depreminden önce yapılmış. Burada artık huzurlu hissedemiyoruz" ifadelerini kullanan Kara, annesi ve halasıyla birlikte yeni yapılan aile apartmanına taşınacaklarını söyledi.

Deniz manzaralı evinden son kez video paylaşan oyuncu, duygusal bir veda mesajı yayınladı:

"Bu evi sağlam bulmadığımız için maalesef vedalaşıyoruz. Bu denizde büyüdüm ben. Ailemin evi bir yanı deniz, bir yanı göl. Umarım bir gün geri geliriz."