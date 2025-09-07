"Yasak Elma" ve "Elkızı" gibi dizilerdeki başarılı performanslarıyla tanınan ünlü oyuncu Sevda Erginci, evlilik yolunda ilk adımı attı. Erginci bir süredir birlikte olduğu mimari tasarımcı sevgilisi Efe Saydut ile nişanlandı.

Erginci ile Efe Saydut, Mardin’de ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle evlilik yolunda ilk adımı attı.

Sevda Erginci’nin bu mutlu gününde yalnız bırakmayan meslektaşları ve dostları, o anları sosyal medyada paylaşarak çifte olan mutluluklarını gösterdi.

Çiftin mutlulukları gözlerinden okunurken, hayranları ve takipçileri "Hayırlı olsun" yorumlarıyla iyi dileklerini iletti.