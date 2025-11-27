Daha önce de dolandırıcılık davasıyla karşı karşıya kalan ve gözaltına alınan ünlü oyuncu Meral Kaplan'ın terapi merkezindeki işlemlerin ruhsatsız kişiler tarafından yapıldığı belirtilerek dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaplan'ın Beşiktaş'taki terapi merkezine yönelik soruşturma başlattı.

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, merkezde 'biorezonans terapisi'nin ruhsatsız kişiler tarafından yapıldığını belirtti.

Merkez sahibi Meral Kaplan ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, merkezde kullanılan cihazın tıbbi bir cihaz olmadığını, bunun bir "biorezonans" yöntemi olduğunu ve bir uzmanlık gerektirmediğini savundu.

Ünlü oyuncu Meral Kaplan hakkında üç yıla kadar hapis cezası istendi.