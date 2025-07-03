DailyMail'de yer alan habere göre, usta aktör perşembe sabahı erken saatlerde Malibu'daki evinde ölü olarak bulundu.
Yıldızın menajeri Ron Smith Dailymail.com'a yaptığı açıklamada Madsen'in 'kalp durması' nedeniyle öldüğünü söyledi.
Yıldızın temsilcilerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Michael Madsen son iki yıldır aralarında Diriliş Yolu, İmtiyazlar ve Güneyli Ev Kadınları İçin Yemek Kitabı gibi uzun metrajlı filmlerin de bulunduğu bağımsız filmlerde inanılmaz işler çıkarıyordu ve hayatının bundan sonraki bölümünü dört gözle bekliyordu."
Madsen'in aynı zamanda "Tears For My Father" adlı bir kitap yayınlamayı planladığı da öğrenildi.