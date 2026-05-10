'Güldür Güldür Show'daki Bilal karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Buldu, Alper Kul'un YouTube’da yayınlanan "Naptın O İşleri" programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu Onur Buldu, ev sahibi olmak isterken en yakın dostlarından biri tarafından dolandırıldığını belirtti. Bir arkadaşının tanıştırdığı müteahhitten ev almak için anlaşma yaptığını vurgulayan Buldu, "Ödemeleri yakın arkadaşıma gönderdim. Çalıştıkça ödeyeceğim diye arkadaşa para yolluyordum. Meğer arkadaş paraları yiyormuş” dedi.

"MÜTEAHHİT ARADI"

Tapu işlemleri yaklaşınca müteahhidin kendisini aradığını söyleyen Buldu, duydukları karşısında şoka girdi. Buldu, “Bana ‘Sen saf bir oğlana benziyorsun. Ne zaman ödeme yapacaksın?’ dedi. Ben de ‘Abi hepsini ödedim’ dedim. Meğer müteahhide hiç para gitmemiş" dedi.

“ORADA YIKILDIM”

Yaşadığı olay sırasında oyuncu arkadaşı Uğur Bilgin’in de yanında olduğunu ifade eden Buldu, “Uğur yanımdaydı, orada yıkıldım. ‘Birini kaybettik sandım’ dedi. Rezalet bir süreçti" dedi.