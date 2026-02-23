Pelin Karahan, 2014 yılında evlendiği Bedri Güntay ile yollarını ayırıyor. Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu bulunan ünlü oyuncu, Güntay'dan boşanma kararı aldı.

2014 yılında nikâh masasına oturan ve örnek çift olarak gösterilen Karahan ile Güntay’ın evliliklerinde son dönemde fikir ayrılıkları yaşadığı iddia ediliyor. Çifte yakın kaynaklar, ayrılık kararının ani değil, bir süredir devam eden sorunların ardından alındığını öne sürüyor.

'2 ÇOCUK İÇİN HASSASİYET BEKLİYORUZ'

İki çocuk sahibi olan çiftin, ayrılık sürecini karşılıklı anlayış çerçevesinde ve çocuklarının psikolojisini ön planda tutarak yönetmeye çalıştığı belirtiliyor. Taraflardan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Karahan'ın menajeri Ebru Demiröz; "İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz" dedi.

Pelin Karahan, hem oyunculuk kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ederken, Bedri Güntay da iş dünyasındaki çalışmalarıyla biliniyor. Çiftin önümüzdeki günlerde kamuoyuna bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu.