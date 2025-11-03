Müjde ar ile başrollerini paylaştığı 1982 tarihli 'İffet' filmi ile hafızalara kazınan usta oyuncu Faruk Peker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 17 yıl sonra rol alacağı 'Mitoloji Mafyası' filminin yapımcısı Hayri Arslan'a ateş püskürdü.

YILLAR SONRA SETLERE DÖNDÜ



17 yıl sonra bir sinema filmi için kamera karşısına geçen Peker, Coşkun Göğen, Mustafa Üstündağ, İlker Aksum, Yeşim Salkım, Eray Özbal, Nuri Alço ve Aslı Bekiroğlu'nun rol aldığı 'Mitoloji Mafyası' adlı sinema filminin afişine tepki gösterdi.



Afişte kendisine ait görsellere yer verilmemesine sinirlenen Peker, adının oyuncu Coşkun Göğen'in altına yazılmasına ise isyan etti. YouTube kanalında söz konusu duruma yönelik açıklamalarda bulunan Peker, filmin yapımcısı Hayri Arslan'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Coşkun'un fotoğrafını kocaman koymuşlar.



Tecavüzcü Coşkun'dan aşağı düşmüşüm. Onun figüranı olmuşu. Nuri Alço da rol almış. Bana söyleselerdi ben o filmde rol mu alırdım? Coşkun'u 1975'ten beri tanırım. Senaryosunu kendi yazdığım ve başrolünü oynadığım filmde ona rol verdim. Bu adamın adını benim ismimin üzerine yazmışlar bir de fotoğrafımı da afişten çıkarmışlar.

Ben hayatımda jönden başka bir şey oynamadım. İsviçre - ABD yapımı 'The Favorite' filminde Murray Abraham ile oynadım. 'Mitoloji Mafyası' filmindeki bütün kadroya bakın, hepsini toplayın benim özgeçmişimi tutmuyor. Bana verilen sözler tutulmadı. Mahkemelik olacağız. Sen benim 48 yıllık yatırımıma nasıl böyle bir hakaret edersin.



Terbiyesiz. Sana hakkımı helal etmiyorum. O film inşallah sana bir lira kazandırmayacak. Seni Allah'a havale ediyorum. Uykularını uyuyama inşallah. Bir tek sahne oynamam için, 'Allah aşkına' diyerek, ısrar ettiniz, özel arabalar tuttunuz rol almam için. 'İffet' filmindeki araba sahnesinin benzerini çekeceğimiz için yapımcı arkadaş bir de Müjde Ar'ı aramış, icazet istemiş. Çok güvendiğin oyuncu kadron var ya sonunda ben göreceğim filmin gişesini. Sen o filmdeki bütün oyuncuların özgeçmişini toplamını benimkinin yanına yaz. Eğer tutuyorsa ben haksızım. Beni bu durumlara düşürdün, aldattın"