Hudutsuz Sevda, Sipahi ve Kış Güneşi gibi dizilerde yer alarak ünlenen oyuncu Emre Bulut'un adı büyük bir skandala karıştı.

Bir vatandaşın aracını "komiserim" diyerek aldığını öne süren şikâyet sonrası açılan davada, Bulut'un savunması herkesi şaşkına çevirdi.

POLİS ROZETİ GÖSTERDİ, LÜKS ARACI ALDI

Sabah'ta yer alan habere göre oyuncu Emre Bulut, daha önceden tanışıklığı olan A.U.'ya sahte polis rozeti göstererek komiser olduğunu söylemesi üzerine kendisinden emanet olarak aracını istedi.

Aracını Bulut'a veren A.U. bir süre sonra Bulut'a ulaşamadı ve kendisinden şikayetçi oldu. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bulut hakkında 'güveni kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Bulut, gözaltına alınıp mahkemeye çıkarıldı. İddiaları reddeden Bulut, serbest bırakıldı.

İddiaya göre ünlü oyuncu, komiser olduğunu söyleyerek ve polis rozeti göstererek, Amasya'ya gitmek için A.U.'dan geçici olarak aracını istedi. Aracını hastane otoparkında Bulut'a veren A.U. Bulut' u uzun süre bekledi. Ünlü oyuncunun telefonları da açmaması üzerine durumdan şüphelenen A.U., Emre Bulut hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SAVUNMASI 'PES ARTIK' DEDİRTTİ

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü oyuncuya 'güveni kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hakkında yakalama kararı da çıkarılan Bulut, gözaltına alınarak İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı.

Bulut, savunmasında, A.U.'yu hastaneden tanıdığını söyleyerek, "Aracını bir gün işim olduğunda istedim ve bana verdi. Akşamında hemen beni aramaya başladı ve aracı geri getirmemi istedi."

Bulut, üzerinde bulunan polis rozetini ise oyuncu olduğu için üzerinde bulundurduğunu söyleyerek beraatını istedi.