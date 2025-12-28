Sayısız film ve dizide rol almış ünlü oyuncu Serkan Keskin'in babası Vehbi Keskin, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.
Zanaatkar ustası olarak bilinen ve İzmit'te "Yorgancı Vehbi" olarak tanınan Keskin'in 28 Aralık 2025 Pazar günü, öğle namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı Aile Kabristanı’nda toprağa verileceği öğrenildi.
7 AY ÖNCE DE ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ
Başarılı oyuncu Serkan Keskin, 7 ay önce de annesi Zeliha Keskin'i toprağa vermişti. Zeliha Keskin, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı 78 yaşında yaşamını yitirmişti.